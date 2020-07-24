24.07.2020

2020-07-24 21:50:05

Владимирские сады атакуют полчища дроздов

Битва за урожай. Владимирские садоводы и огородники продолжают сражаться с дроздами за урожай малины и жимолости. Как уберечь ягоды от птиц? Подробности в репортаже Нины Глизницы.

- На ветках остались жалкие ягодки черешни, которыми со мной поделились дрозды. Ну и растерзанные по тропинке листики черешни.

Такая картина сейчас во многих садах Владимирской области. Дрозды смели всё подчистую. Черешня, малина, жимолость. В филиале ! «Россельхозцентра» птицы склевали сортовую клубнику.

- Вот оно, всё поклеванное. Вот как они здесь побушевали. Ягоды поклеваны, никакое презентабельного вида нет.

Умные, хитрые, изворотливые. У них своя тактика, говорят агрономы. Сначала прилетает дрозд-разведчик. Осматривает территорию. А потом, если есть еда, зовет всю стаю. Такие "массовые налёты" связаны с тёплой зимой и ранней весной. Дрозды хорошо перезимовали, вывели в два раза больше птенцов. Теперь ищут им пропитание. Птицы - гурманы выбирают только спелые ягоды красного цвета. Недозревшие, зелёные и кислые они оставляют садоводам. От птиц огородники спасаются, как могут.

- Развесила на ветках вишни вот таких грозных совушек.

Но чучелами, огородными "шумелками" и собаками дроздов уже не напугать. Птицы привыкли ко всему. Не боятся даже человека. Эффективным средством агрономы считают сетку - укрывной материал. Её натягивают над грядками. Важно, чтобы сетка закрывала куст полностью. Ягоде это никак не вредит.

Дарья Назарова, ведущий агроном отдела семеноводства филиала ФГБУ «Россельхозцентр»: «Проветривание она получает, идёт полным ходом, потому что проветривание очень важно. Соответственно, если мы хотим собрать урожай, мы аккуратно снизу приподнимаем, пропалываем, убираем лишние усы, собираем свой урожай».

Дрозды гнездятся колониями. Чужаков к себе не пускают. Орнитолог Денис Дуденков опробовал это на себе.

Денис Дуденков, заведующий отделом природы ВСМЗ: «Если человек или животное вторгается в колонию, они собираются стаями, пикируют на незваного посетителя колонии, обстреливают помётом».

Вылазка опасная, но увидеть дроздов съёмочная группа очень захотела.

Такой стрекот привлекает дроздов. Гнёзда, как правило, располагаются в гуще деревьев. В этот раз увидеть хотя бы одного дрозда не посчастливилось- маскировка - еще одно их важное умение.

Денис Дуденков, заведующий отделом природы ВСМЗ: «Колонии на территории города Владимира есть, и одна из них - в парке ДТЮ, в этих старых садах. В утренние часы можно наблюдать их здесь кормящимися. Они прыгают по земле упругими прыжками».

Битву за клубнику и черешню садоводы уже проиграли. Сейчас идёт сражение за вишню и малину. Чем обороняться - уже ясно. Защищать урожай от дроздов осталось недолго. Скоро птицы перейдут на лесную калину, рябину и боярышник.

Нина Глизница, Вячеслав Микульшин

«Вести-Владимир»