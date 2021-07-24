Ещё трое пациентов в регионе умерли от коронавируса.

137 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили лабораторно в Костромской области за последние 24 часа к утру 24 июля 2021 года.Об этом сообщает ресурс Стопкоронавирус.рф. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 заразились 26 217 человек. Но 21 756 из них уже выздоровели. 92 пациента признаны здоровыми за минувшие сутки.Троих пациентов с коронавирусом за сутки в Костромской области спасти не удалось. С учётом этих случаев регион потерял от COVID-19 с начала пандемии 588 человек.