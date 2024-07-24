Из них 922 человека относятся к льготным категориям, а 237 – это их сопровождающие лица, сообщила пресс-служба социального фонда 24 июля.

1160 жителей Владимирской области получили возможность пройти санаторно-курортное лечение на безвозмездной основе. Из них 922 человека относятся к льготным категориям, а 237 – это их сопровождающие лица, сообщила пресс-служба социального фонда 24 июля.Рекомендация на оздоровительный отдых была выдана на основании медицинских показаний. Это касается людей с инвалидностью, участников Великой Отечественной войны, семей погибших в СВО, ветеранов, а также жителей, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф и жителей блокадного Ленинграда.В 2024 году владимирцы смогут посетить санаторий «Имени Абельмана», расположенный в области, а также пансионат «Плес» и санаторий «Имени Станко» в Ивановской области. Другие предложенные направления включают санаторий «Волга» в Костромской области, а также здравницы в Краснодарском и Ставропольском краях, такие как «Анапа» и «Кавказ», санатории Крыма и «Долинск» в Кабардино-Балкарии.Сроки лечения составляют 18 дней, для детей с инвалидностью – 21 день, а для лиц с заболеваниями спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней. Льготникам также предоставляется бесплатный проезд к месту лечения и обратно.