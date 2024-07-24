После серии вспышек на Солнце владимирцы могут ощутить магнитную бурю средней силы Магнитная буря...

После серии вспышек на Солнце владимирцы могут ощутить магнитную бурю средней силыМагнитная буря средней силы может произойти на Земле 24 июля 2024 года после серии вспышек на Солнце, следует из данных, представленных на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.С вероятностью в 30% утром в среду (примерно в 6:00 мск) на Земле начнется слабая магнитная буря (уровня G1). К 9:00 мск она усилится до среднего уровня G2, еще через три часа ослабеет обратно до G1. К 15:00 магнитосфера Земли успокоится.Как следует из другого графика, представленного на сайте лаборатории, накануне на Солнце произошли несколько вспышек среднего класса (уровня М). Еще две вспышки, едва дотягивающие до этого же уровня, зарегистрировали во вторник.Ранее мы рассказывали, владимирцев впервые за 20 лет ожидает магнитная буря высшего уровня.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky, https://xras.ru/forecast_activity.html