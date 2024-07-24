27-летний ковровчанин повалил и избил 14-летнего подростка прямо на улице. Мальчика еле-еле отбили друзья, с которыми он гулял, и случайные прохожие. Об инциденте рассказали в пресс-службе

27-летний ковровчанин повалил и избил 14-летнего подростка прямо на улице. Мальчика еле-еле отбили друзья, с которыми он гулял, и случайные прохожие. Об инциденте рассказали в пресс-службе Следкома. Это произошло 21 июля. Вечером компания подростков гуляла по улицам города, как вдруг у ребят возник конфликт с двумя пьяными мужчинами. Один из них вдруг повалил ребенка и