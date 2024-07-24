Пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили на вертолете в ОДКБ города Владимира 23 июля...

Пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили на вертолете в ОДКБ города Владимира23 июля 2024 года в три часа ночи в инфекционное отделение Александровская районная детская больница поступил пятилетний ребенок в тяжелом состоянии. У малыша отмечалась многократная рвота, шумное дыхание, выраженная слабость."При измерении сахара крови - выявлено повышение показателя до 29 ммоль/л и выше; в моче глюкозурия, кетоурия. Врачами по месту жительства был выставлен диагноз: сахарный диабет 1 тип, впервые выявленный, кетоацидоз", - рассказали в Областной детской клинической больнице.Ребенка нужно было экстренно доставлять в ОДКБ.При помощи бригады отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОКБ, ребенок был вертолетом транспортирован в отделение реанимации и интенсивной терапии ОДКБ, где ему оказывается помощь.Фото: Областная детская клиническая больница г. Владимира