В регионе остаются не трудоустроены 1,9% жителей.

На начало июля 2024 года в Коврове и соседних районах — Ковровском, Петушинском, Суздальском, Александровском и Кольчугинском — зафиксирован уровень безработицы на отметке 0,2%. Этот результат является лучшим по региону. Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области от 24 июля.К лету на учете в службе занятости находились 2,6 тысячи человек, что почти в два раза меньше, чем в аналогичный период предыдущего года (4,02 тысячи).В регионе заметно возросло количество работающих — приблизительно на 12 тысяч человек, что способствовало увеличению средней зарплаты на 20,8% и её достижению в 58 005 рублей.Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в Петушинском, Киржачском, Кольчугинском и Ковровском районах, включая сам Ковров. Ведущий спрос на рабочую силу отмечен в обрабатывающих отраслях (48,8%), здравоохранении (10,5%), госуправлении, безопасности и социальной защите (6,6%), а также в торговле (5,8%).Среди открытых вакансий преобладают рабочие специальности — 70,5%, максимальные зарплаты достигают 150 тысяч рублей.