Новые отношения Григория Лепса под угрозой.

Новые отношения Григория Лепса под угрозой.Недавно все новостные паблики шоу-бизнеса гремели о том, что у 62-летнего Григория Лепса появилась новая возлюбленная по имени Аврора Киба. Девушка из богатой семьи, она моложе певца на 44 года, только закончила школу и планирует учиться в Лондоне на дизайнера. Кроме того, избранница Лепса поет, но в пиаре со стороны исполнителя хита "Самый лучший день", по ее собственному заявлению, не нуждается.О новом романе звезды начали подозревать еще во время Петербургского международного экономического форума, где Лепс выступал на одном из мероприятий, а с первых рядов ему подпевала юная красотка. Позже артист появился с ней же на красной дорожке премии "МУЗ-ТВ", где намекнул на зарождающиеся отношения.На расспросы о свадьбе Григорий сообщил, что невеста пока в раздумьях. И вот теперь стало известно, кто встал на пути Лепса и вчерашней школьницы 18-летки. Оказалось, мама девочки категорически против свадьбы, сообщили знакомые пары. Она не знает, как переубедить дочь и пока не дает разрешения на переезд Авроры к избраннику.В то же время, как говорят коллеги артиста и подруги девушки, сам Лепс готовится к свадьбе, которая, возможно, состоится в следующем году. Девушка серьезно влюблена, да и певец настроен весьма серьезно.Напомним, в 2021 году Лепс развелся со своей женой и матерью троих детей Анной Шаплыковой, с которой прожил в браке более 20 лет. Причиной, по слухам, стала неверность певца. Жена артиста, судя по всему, устала терпеть адюльтеры супруга и приняла решение расторгнуть брак. Лепс некоторое время переживал, но вернуть семью так и не смог.