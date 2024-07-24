Проверь в нашем тесте, не пора ли пересмотреть шедевр киноиндустрии.

Проверь в нашем тесте, не пора ли пересмотреть шедевр киноиндустрии.Культовую картину "Титаник" смотрел почти каждый житель нашей планеты. Уверены, и вы не раз видели этот фильм, но насколько хорошо вы его помните? Предлагаем проверить в нашем тесте, Вопросы достаточно сложные. Справитесь?1. Из какого города начал свое путешествие "Титаник"?А. СаутгемптонБ. Нью-ЙоркВ. Бостон2. Какой температуры была вода за бортом, по словам Джека?А. Не больше 2 градусовБ. Минус 5В. Около 03. В какую игру Джек и Фабрицио выиграли билеты на корабль?А. БлэкджекБ. ПокерВ. Бридж4. В какой город направлялся "Титаник"?А. БерлинБ. ПортлендВ. Нью-Йорк5. Сколько лет главной героине Роуз в фильме?А. 17 летБ. 21 годВ. 19 лет6. Что замечает Роуз, когда строитель"Титаника" Томас Эндрюс показывает гостям свое детище?А. Слишком низкое ограждение на палубеБ. Слишком длинный нос корабляВ. Слишком мало спасательных шлюпок7. Сколько человек было на борту "Титаника" в фильме?А. 1500 человекБ. 2200 человекВ. 2100 человекОТВЕТЫ1. А – Саутгемптон2. А – Не больше 2 градусов3. Б – Покер4. В – Нью-Йорк5. А – 17 лет6. В – Слишком мало спасательных шлюпок7. Б – 2200 человек