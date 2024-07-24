В храме Иоанна Предтечи в Суздале задевают струны Души и гуслей Воедино сплелись Душа и гусли...

В храме Иоанна Предтечи в Суздале задевают струны "Души и гуслей"Воедино сплелись "Душа и гусли" - это о новой духовной программе мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря и Анастасии Старчак, которая виртуозно владеет старинным русским инструментом - гуслями. Создатели программы говорят: так звучит Суздаль. В числе первых послушала наша съемочная группа.В окружении икон мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря исполняет канонические молитвы. Через мгновение к мужским голосам присоединится тонкое звучание струн...На гуслях звончатых солирует Анастасия Старчак. Отрывки новой программы показывали зимой. Сейчас в храме Иоанна Предтечи в Суздале каждую пятницу задевают струны "Души и гуслей".Анастасия Старчак, гусляр:- Я играю, и внутренним голосом всегда пропеваю то, что делаю. Мой медиатор в руке - это как смычок для скрипки, он является продолжением голоса. То есть я не вторю ребятам, я им помогаю, и мы творим такое соединение.Все окна в храме закрыты. Чтобы вокруг, кроме свечей и мягкого горения лампад, больше не было ни единого источника света. Путь к себе так и находят - осторожно и на ощупь, - считают авторы проекта.Антон Пахомов, руководитель мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря:- Люди плачут, то есть это то, что многие могут найти именно в трудную минуту.И если программа "Поющие фрески", в которой солируют только голоса мужского хора - подобие разговора с Богом, усердная молитва, то "Душа и гусли" - оставляет наедине. Когда свет и тень сливаются воедино, рождается истина.Мария Городская, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".