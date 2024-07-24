Проектирование благоустройства и расширения бульвара Художника Иванова временно приостановлено. Согласно сайту Госзакупок, эти работы выполняла компания «Проектное бюро К7». Контракт был

Проектирование благоустройства и расширения бульвара Художника Иванова временно приостановлено. Согласно сайту Госзакупок, эти работы выполняла компания «Проектное бюро К7». Контракт был опубликован еще в ноябре 2023 года и должен быть исполнен до 30 июля 2024 года. Стоимость — около 1 миллиона 400 тысяч рублей. В контракте указана разработка проекта расширения проезжей части бульвара Художника Иванова