33-летний житель Юрьевца, много лет работающий в магазине «М.Видео» в ТК «Тандем», встал на кривую дорожку пристрастия к ставкам на спорт и решился на мошенничество. Мужчина совершил 17

33-летний житель Юрьевца, много лет работающий в магазине «М.Видео» в ТК «Тандем», встал на кривую дорожку пристрастия к ставкам на спорт и решился на мошенничество. Мужчина совершил 17 преступлений и получил от клиентов более 2,5 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Обманывать покупателей мужчина начал в марте этого года. Он обещал клиентам заказать товары с