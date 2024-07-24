В Собинском районе состоялся «Кубок Золотого Кольца» по конкуру, в котором приняли участие более 150 спортсменов из семи субъектов РФ.

В Собинском районе состоялся «Кубок Золотого Кольца» по конкуру, в котором приняли участие более 150 спортсменов из семи субъектов РФ. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Отмечается, что столь масштабные согревания по конному спорту проходили в 33-м регионе впервые. От нашей области выступили более 30 участников, принеся в копилку сборной золотую, бронзовую и две серебряные медали.Так, Алёна Сажина и её лошадь Грааль стали лучшими на высоте препятствий 90 см и вторыми – на 100 см. А Валерия Щелкунова с лошадью Конго завоевали серебряную награду на высоте 105 см.«Конный спорт во Владимирской области развивается в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». По данным региональной федерации, этим видом спорта у нас занимается более 750 человек», - говорится в сообщении пресс-службы.