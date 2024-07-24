Во Владимирской области индустрия туризма и гостеприимства показывает хороший рост.

Во Владимирской области индустрия туризма и гостеприимства показывает хороший рост. По итогам прошлого года турпоток в регион-33 вырос на 27,6 %, а по количеству ночёвок превысил 3 млн человек. Об этом рассказала областного правительства.Отмечается, что туризм стал одним из основных направлений развития экономики региона благодаря решению губернатора Александра Авдеева. На территории Владимирской области создаются точки притяжения для гостей, появляются новые маршруты, обновляется и расширяется инфраструктура.«По данным Федеральной службы государственной статистики, площадь номерного фонда в регионе выросла почти в 1,3 раза по сравнению с 2019 годом. Количество мест в коллективных средствах размещения увеличилось на 2399 единиц», - говорится в сообщении пресс-службы.