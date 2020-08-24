Конструкторское бюро "Стрелка" разработает регламент для сохранения исторической идентичности города.

Конструкторское бюро "Стрелка" разработает регламент для сохранения исторической идентичности города.Дизайн-код — один из самых важных документов, необходимых для формирования безопасной, стилистически единой городской среды. Он регламентирует практически всё, от габаритов вывесок до подходов к размещению уличных объектов . А еще дизайн-код защитит город от растяжек и рекламы, не соответствующих стилю города. В течение месяца, с 19 августа по 21 сентября, специалисты будут собирать идеи, предложения и жалобы по визуальному облику города на сайте, а также с помощью чат-ботов в Телеграме и ВКонтакте. При разработке регламентов мнения обязательно учтут. Собственные дизайн-коды уже внедрены в Москве, Твери, Краснодаре, Якутске, других российских городах.