В селе Рождествено Собинского района жители уже оценили новое место для культурного отдыха.

Село Рождествено известно как одно из самых развитых сельских населенных пунктов области. В селе живет более 700 человек, причем три четверти населения – молодежь и люди трудоспособного возраста. Многие жители работают в крупном колхозе, поставляющем молоко высшего качества на молокозаводы региона и России.Зона отдыха вдоль береговой линии местного пруда благоустроили в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области». Вместо диких лужаек появилась красивая пешеходная зона отдыха, выложенная бортовым камнем и тротуарной плиткой. Площадку украсили 17 изящных фонарей уличного освещения. лизлежащую территорию озеленили, разбили яркие клумбы.Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, на благоустройство береговой линии пруда было направлено около 3 млн рублей. Основная часть финансирования поступила из федерального бюджета. Остальные средства выделены из регионального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.Набережная уже стала популярным местом отдыха у рождественцев. В дальнейшем планируется создать дополнительные цветочные клумбы, вокруг которых будут располагаться скамейки и урны. Также предусматривается строительство помоста с лестницей у пруда.Пресс-служба администрации Владимирской области