Ольга Бузова продолжает будоражить умы миллионов россиян.

Ольга Бузова продолжает будоражить умы миллионов россиян.Часто про ту или иную известную личность говорят "не оставляет равнодушным". В полной мере этот штамп применим и в отношении Ольги Бузовой. Певица, писательница, ведущая и просто красавица – она вызывает у людей самую широкую гамму чувств. Однако спокойного равнодушия среди них точно не найдешь.Карьера и личная жизнь Ольги Бузовой успела пережить множество взлетов и падений, а роли, которые брала на себя талантливая девушка, сменяли одна другу как в калейдоскопе. Дни.ру предлагают вам проверить себя на знание некоторых фактов из биографии певицы.Пройдите наш тест и, возможно, вы узнаете что-то новое для себя. Не забудьте поделиться результатом в комментариях и отправить тест друзьям. Удачи!