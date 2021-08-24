83-летний Вячеслав Зайцев решил взяться за свое здоровье.

83-летний Вячеслав Зайцев решил взяться за свое здоровье.Несмотря на множество заболеваний, Вячеслав Зайцев продолжает работать и посещать различные мероприятия. Однако модельеру из-за болезни Паркинсона становится только хуже. Он с трудом разговаривает и передвигается. Зачастую знаменитости требуется посторонняя помощь.С недавних пор Зайцев находится в реабилитационном центре "Три сестры". Кутюрье решил поправить свое здоровье. Ему предстоит пройти физическую терапию и эрготерапию, а также курс массажа. "Хочется лучше ходить, четче говорить", – сказал модельер.После реабилитации Зайцев не собирается сидеть без дела. Он планирует вернуться к работе в Доме моды. По словам Вячеслава Михайловича, сейчас его сын Егор и художник Галина Крючкова создают новую коллекцию.Кстати, перед тем, как отправиться в реабилитационный центр, Зайцев решил навести порядок в своем Доме моды. Он уволил личного помощника, который в этом году продал часть здания организации. В целом модельер недоволен работой сотрудников. По словам кутюрье, некоторые расслабились, стали опаздывать.Ранее "Дни.ру" о том, что Вячеслав Зайцев прошел обследование в Российском институте мозга. Модельер полностью проверил свое здоровье и получил первую группу инвалидности.