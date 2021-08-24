На кустарной линии разливали в основном паленую водку. 20 августа сотрудникам Росалкогольрегулирования вместе с полицейскими удалось накрыть целый цех по производству контрафактного

На кустарной линии разливали в основном паленую водку. 20 августа сотрудникам Росалкогольрегулирования вместе с полицейскими удалось накрыть целый цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Вольгинский Петушинского района. Алкоголь разливали ебз соответствующей лицензии, маркировки и фиксации в ЕГАИС. Правоохранители обнаружили на нелегальном производстве кустарную линию розлива, больше 24,5 тысяч бутылок алкогольной продукции различных наименований, а