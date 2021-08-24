В регионе проходит акция «Помоги собрать детей в школу».

Во Владимире в рамках благотворительного «Марафона добрых дел» около 1000 семей будут обеспечены школьными принадлежностями. Нуждающимся передадут форму, рюкзаки и канцтовары, рассказали в департаменте социальной защиты населения.Ведомство приглашает всех неравнодушных людей присоединиться к акции. Для этого необходимо позвонить по телефону: 8-800-450-01-21 или 8-(4922) 36-28-33. Принести гуманитарную помощь можно в учреждения социальной защиты и социального обслуживания. Перечень организаций опубликован на .«Кроме акции «Помоги собрать детей в школу», 200 волонтёров оказывают помощь пожилым людям. Они убирают квартиры, доставляют продукты и лекарства, маломобильных граждан отвозят в больницы. За месяц только во Владимире совершено более 100 выездов», - резюмировали в обладминистрации.