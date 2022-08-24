С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 154977 владимирцев

Во Владимирской области на 24 августа выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 37 человек. Ещё 23 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 11 - в Ковровском, 16 - в Петушинском, 9 - в Кольчугинском, 15 - в Александровском, 6 - в Юрьев-Польском, 18 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском, Собинском и Гороховецком, 9 - в ЗАТО Радужный, 6 - в Киржачском, 0 - в Селивановском, 7 - в Камешковском, 4 - в Вязниковском, 13 - в Суздальском, 2 - в Меленковском районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 154977 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 42021 заболевших во Владимире, 18232 - в Ковровском районе и 17063 - в округе Муром.