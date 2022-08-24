Согласно народному календарю, 24 августа отмечается Евпатий Коловрат. На Руси этот день считался...

Согласно народному календарю, 24 августа отмечается Евпатий Коловрат. На Руси этот день считался страшным. Существовало поверье, что на болотах появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника.На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. По расчетам крестьян, барашки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.Чего нельзя делать 24 августа?· Сегодня запрещается употреблять спиртные напитки.· Не стоит гулять болотах. Если в этот день вы увидели огоньки над болотами, то знайте — это души умерших людей, которые пришли в мир живых всего на одни сутки.· Нельзя 24 августа ходить в лес в одиночку, на охоту или рыбалку, в незнакомые и безлюдные места, так как по округе бродят неупокоившиеся духи, выходят на сушу русалки.· Не следует в этот день пытаться наладить испорченные отношения. Если ослушаться этого совета, можно только усугубить ситуацию.Что можно делать 24 августа?Известно, что преподобные Феодор и Василий всегда были рады, если сегодня люди ухаживали за домашними животными. Мужчины стригли овец, а представительницы слабого пола вычесывали кошек и собак. Из собранной шерсти нужно сделать пояс, талисман или оберег.Народные приметы на 24 августа 2022 годаЕсли увидел красное небо во время восхода солнца — жди дождя и ветра.Если солнце восходит во время дождя — ливень задержится на несколько дней.Небольшая дымка над поверхностью озера или реки предвещает теплые дни.Обильная роса на закате сулит теплый день.Кроты и бурундуки начали делать большие запасы — будет суровая и снежная зима.Большой урожай орехов — жди холодную и снежную зиму.Мало грибов в лесу — зимой будет снежно.В августе ночью выпала роса — будет грибной урожай.Сыворотка от сметаны закисает — будет гроза.Если вороны начали каркать неподалеку от вашего дома — стоит готовиться к беде.Трава стала зеленее обычного — осень приближается.Перистые облака изгибаются — будет дождь и сильный ветер.Поспел овес — будет сырая погода.Дым от костра по земле стелется к дождю.Безветренная погода предвещает теплые дни.Дождь на рассвете — вся неделя будет ненастной.Солнце начало ярко светить — в сентябре не жди много дождей.Туман ранним утром над водой стелется — будет теплая неделя.Фото: https://www.pxfuel.com/ru