Ситуация в мировой экономике становится все сложнее и непредсказуемее с каждым днем. Пока одни эксперты наперебой предсказывают крушение миропорядка, глобальную инфляцию и передел сфер влияния, другие – работают, подстраиваются под меняющиеся условия, и – имеют успех, вопреки прогнозам. О секретах успеха мы поговорили с Давидом Гаглоевым, владельцем компании по производству видео-визуального оборудования и членом Ассоциации профессиональных директоров АНД – крупнейшей российской директорской организации, основанной в 2002 году. Давид Гаглоев всего за три года смог превратить амбициозный стартап PropVue в бренд, узнаваемый за рубежом. PropVue продается в Америке, Европе, странах Азии, в этом году, несмотря на кризис, выходит на новый рынок Австралии.

Ситуация в мировой экономике становится все сложнее и непредсказуемее с каждым днем. Пока одни эксперты наперебой предсказывают крушение миропорядка, глобальную инфляцию и передел сфер влияния, другие – работают, подстраиваются под меняющиеся условия, и – имеют успех, вопреки прогнозам. О секретах успеха мы поговорили с Давидом Гаглоевым, владельцем компании по производству видео-визуального оборудования и членом Ассоциации профессиональных директоров АНД – крупнейшей российской директорской организации, основанной в 2002 году. Давид Гаглоев всего за три года смог превратить амбициозный стартап PropVue в бренд, узнаваемый за рубежом. PropVue продается в Америке, Европе, странах Азии, в этом году, несмотря на кризис, выходит на новый рынок Австралии.Давид, расскажите, с чего все начиналось? Действительно ли для того, чтобы создать успешный бизнес, нужно иметь загадочную "коммерческую жилку"?Я думаю, что "коммерческая жилка" – это не более чем желание зарабатывать. Да, у меня оно было. Где-то уже в старшей школе меня интересовали проекты, на которых можно заработать, но, если честно, начать что-либо всерьез я тогда точно не был готов, меня это пугало. Мы с друзьями снимали что-то наподобие пранка или вайнов, когда это еще не было мейнстримом, как говорится. Тогда не было ни YouTube, ни TikTok, мы это выкладывали в локальную сеть нашего города, Нового Уренгоя. Мечтали продать свои видео или делать что-то наподобие шоу на МТВ, но так и не решились.Кроме этих юношеских полушуточных амбиций, у меня перед глазами был отличный пример – пример моего отца. Он предприниматель, работал в основном в области строительства. И я видел своими глазами как взлеты, так и падения его бизнесов, помню времена, когда мы могли поехать отдыхать на курорт, и помню, как в семье не было денег даже на то, чтобы купить зимнюю одежду. Наверно, это тоже повлияло на мое мировоззрение и становление: я понимал, что в бизнесе норма, когда то пусто, то густо, и нужно просто адаптироваться и идти вперед. Хотя, в классе восьмом я себе говорил, что стану долларовым миллионером до 30 лет, ну я на год или два года опоздал. (смеется)В итоге детское увлечение видео стало целым бизнесом по производству и продаже видео-визуального оборудования. Почему именно эту сферу вы сочли перспективной?Боюсь, детское увлечение тут не при чем. Я на самом деле классический "технарь", окончил СПБГУ ИТМО по специальности “Приборы и системы навигации, ориентации и стабилизации”. Звучит страшно, но учиться на самом деле было интересно. Мы разрабатывали интереснейшие проекты, например, концепт беспилотного автомобиля – опять же, это было во времена, когда их еще не было. Получается, что я все время бежал впереди паровоза. Обучаясь в магистратуре, я задумался над тем, как бы научиться зарабатывать на своих идеях, и поступил в ФИНЭК (сейчас это Санкт-Петербургский экономический университет) на "Менеджмент организации" и учился в двух ВУЗах параллельно. Дальше были попытки организовать свое дело в сфере гостиничного бизнеса, и даже они были удачными, но меня не «зажигали» эти сферы.Я все же хотел чего-то "своего", чтобы действительно нравилось и горели глаза. И тогда пришла идея заняться именно видео-визуальным оборудованием. Это была как раз та сфера, где приветствуются новые идеи, нестандартные решения и жесткий просчет – то, что нужно технарю. Так появился бренд PropVue, который знают теперь во многих странах.Откуда название? И, кстати, когда происходили все эти события?Компанию мы основали в декабре 2018 года, мой брат Роман, который стал моим партнером, предложил название бренда PropVue, как сокращение Proper View – “правильный вид”, так как основной задачей было создание проекционных экранов без “волнистости” или каких-то искажений проекции или дефектов. Мы изначально сделали ставку на качество, идеальный продукт – и она себя оправдала.Как удалось построить международный бизнес "на удаленке"? Принято считать, что дистанционно могут работать наемные сотрудники, а руководитель должен все время находиться в эпицентре событий.На самом деле, сейчас все настолько прозрачно, автоматизировано и технологично, что проблема кроется разве что в человеческой психологии, но никак не в бизнес-процессах, которыми вполне можно управлять и на расстоянии. Первое время было действительно тяжело морально. Помню, как я переживал за первую партию товара, в которую я вложил буквально все: все свои накопления, часть денег занял, часть взял в кредит. Мы отправили 30% предоплаты производителю в Китае, нашли инспектора там же, логистическую компанию, брокера, на кого растаможить груз в США, и так далее, все это удаленно. Далее следовало 3 месяца плотной подготовки и 2.5 месяца ужасного ожидания, пока контейнер пройдет таможенное оформление в Китае, приплывет, растаможится в США, разгрузится судно и товар поступит на Амазон.Ты ничего на 100% не знаешь, груз в моменте отследить невозможно, юридически – после растаможки, он тебе вообще не принадлежит, все очень долго, куча документов и так далее. На второй раз уже проще. А потом, по прошествии времени, ты уже не понимаешь, как можно работать как-то иначе. Бизнес не в товаре и не на бумаге, он в голове.И ни разу не было мысли, что "все пропало", желания все бросить, продать?"Все пропало" крутилось в голове регулярно. Как только первый контейнер прибыл в Штаты, сразу начались проблемы. Амазон не стал разгружать наш товар, так как заявка была неправильно сформирована. Представьте: мы в ситуации, когда все наши деньги – в товаре, долги, дохода нет, и нужно срочно найти склад в Калифорнии, находясь в России. Потому что необходимо выгрузить товар из контейнера и вернуть его в порт, иначе будет штраф – 300$ за каждый день задержки, найти машину, чтобы все погрузить и отправить заново, логисты требуют 5000 USD сверху за все, а у меня на счете не осталось денег даже на еду…Я был морально выпотрошен своими же страхами, отношения в семье были ни к черту, мне ничего не хотелось, я мысленно уже потерял все и находился в депрессии. Более стрессового момента в моей жизни не было, это было реально страшно. Но, знаете такую поговорку – глаза боятся, руки делают. Сначала я доказал логистам, что вся эта ситуация с отказом произошла по их вине, затем договорился о рассрочке платежей, и мы со всеми расплатились, как только стартовали продажи. И, когда этот страх был преодолен, произошло невозможное. Товар улетел за 1 месяц!С тех пор вы лично занимаетесь вопросами партнерства, переговоров, зарубежными производителями, так? Чем еще? Опишите свою роль в компании.Мы поделили руководящие функции в компании вместе с братом. Он занимается финансовыми вопросами, а я считаюсь в компании организующим звеном, моя работа – выдавать задания и проверять результаты, корректировать деятельность, выдвигать гипотезы, подтверждать или опровергать их. Но я потихоньку стараюсь больше делегировать, дабы я мог плотнее заняться логистикой – это для любого международного бизнеса больная мозоль, и R&D направлением. Сейчас все крупные компании создают целые R&D департаменты. Правда, в России это называется "Отдел инноваций" или «департамент развития и стратегий», но суть одна: это постоянный поиск, нестандартные решения и перспективные разработки. В нашей нише это более чем актуально, рынок видео-технологий постоянно развивается, и в будущем мы сможем выпускать совершенно уникальный продукт. Мы уже это делаем, и некоторые решения, которые я ввел в порядке эксперимента, не просто стали “фишкой компании”, а стандартом всей индустрии.Например, теперь вы не найдете на рынке экран для проктора на штативе без ремешков-липучек или нейлоновой сумки в комплекте – а изначально это была наша "фишка". Или толщина полотна 0,34 mm стала атрибутом качества тоже с нашей легкой руки, мы внедрили такой стандарт еще на заре старта продаж.Что подразумевается под “связующим звеном”? Вы ведете переговоры?Да, это моя задача. Которая еще несколько лет назад казалась почти невыполнимой: как вести бизнес-переговоры, находясь в другой стране и не зная языка своих партнеров (в нашем случае, китайского)? Оказалось, в современном мире возможно все. Более того, мне удавалось таким образом “протащить” необходимые, но довольно рисковые решения – например, убедить наших партнеров в необходимости выхода на новые рынки в самом начале развития. Они сильно сомневались и считали это авантюрой, наши переговоры длились часами, но мы это сделали. И, как видите, сейчас все довольны. Теперь они уже не сопротивляются, а с интересом прислушиваются к новым идеям с нашей стороны. И сейчас, даже в период практически повсеместного экономического кризиса, мы выходим на рынки Австралии, Сингапура, нас ждут в ОАЭ. Не вижу причин не продолжать экспансию. Наоборот, мне кажется, сейчас самое время.Как пандемия повлияла на компанию и вашу работу? Многим в этот период пришлось закрыться.О, нет, у нас ситуация обратная. Если брать нашу сферу, то закрыться пришлось, наверное, кинотеатрам и другим организациям, где предусмотрены массовые мероприятия. У нас тоже заказов от крупных организаций в этот период было меньше. Но зато, частные лица покупали проекторы просто на "ура", пытаясь создать дома комфортную атмосферу, не имея возможности пойти на open-air или в театр. Впрочем, это сыграло и в минус тоже. Поскольку, глядя на бурный рост продаж, мы решили запустить более дорогие продукты, которые к моменту снижения пандемии уже стали не столь востребованы. Ну и безусловно, задержки были в два раза больше, а то и в три, на доставку по США. Это тоже сильно подкосило маржинальность наших продуктов. 2021 был достаточно сложным в связи с контейнерным кризисом и 4х кратным увеличением стоимости доставки. Но в целом, мы с достаточно хорошим ростом закрыли год, продав более 27 500 экранов.Кроме личной ответственности, ощущаете ли вы себя частью большого сообщества? Если да, то какого: вы больше предприниматель или специалист?Я считаю, что каждый предприниматель должен быть специалистом. Нужно любить свою сферу деятельности, тогда получится находить неординарные и востребованные бизнес-решения.Я ощущаю себя частью большого сообщества активных людей, для которых бизнес – это и управление, и профессионализм.Однако, работа в e-commerce достаточно асоциальная и удаленная, у тебя нет ни офиса, ни коллег, с которыми можно было обсудить релевантные для тебя вопросы и поделиться опытом.Я задался вопросом, где мои знания были бы востребованы и интересны коллегам и где бы я мог подчерпнуть что-то новое для себя, поэтому вступил в ассоциацию профессиональных директоров АНД – крупнейшей российской директорской организации, основанной в 2002 году. Туда принимают по заслугам и достижениям, что мне показалось правильным местом, где я мог бы делиться опытом и возможно найти что-то полезное и для себя. И не ошибся.Помимо этого, я не упускаю возможности посещать конференции и мастер-классы и самому выступать на них, когда приглашают.Совместные проекты, в том числе и социальные – это не только личное совершенствование, но и вклад в развитие общества, в наше будущее.Что насчет текущей ситуации? Как мы знаем, экономический кризис, первые экономики мира тоже демонстрируют сильнейшую инфляцию за последние 30 лет. Как считаете, изменится потребительский спрос на видео-визуальное оборудование?Безусловно, инфляция имеет свое влияние на себестоимость продуктов и логистику, но пока я не вижу сигналов к тому, чтобы ждать какого-то апокалипсиса. В ближайшее время спрос, безусловно, просядет, но это в бизнесе нормальное явление. После просадки будет подъем, и важно быть к этому готовым, принимать адекватные ситуации решения. Куда более значительное влияние, чем экономическая ситуация, на бизнес оказывают наши собственные недочеты и ошибки, как в планировании поставок, так и в активации рекламных компаний.Дайте советы начинающим бизнесменам. Например, ТОП-5 рекомендации от Давида Гаглоева.Для того, чтобы давать развернутый список советов, нужно иметь представление о том, кому ты их даешь. Специфика стартапа, сфера, особенности человека, который его продвигает. Могу лишь сказать, что не нужно ждать удобного момента, для того, чтобы начать. Он никогда не наступит, я-то точно знаю. И не бояться ошибок. Они в любом случае будут. Реальность всегда шире и глубже, чем мы о ней думаем, всегда что-то пойдет не по плану, где-то что-то задержится, что-то пойдет не так – это норма, мы не знаем всех вводных, мы можем лишь сделать ставку и принять риск; что-то потерять, но не впадать в отчаяние. Стоит помнить, что иногда не взять на себя риск – это гораздо бОльший риск! Дерзайте.