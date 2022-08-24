Представители движения ОНФ во Владимирской области в рамках акции «Дорога в школу»...

Представители движения ОНФ во Владимирской области в рамках акции «Дорога в школу» проинспектировали маршруты детей к 12 образовательным учреждениям города Владимира. Мониторинг показал, что ранее выявленные нарушения у ряда школ устранены, а вот учебные заведения, где общественники побывали впервые, оказались небезопасными.Так, у главного входа школы №7 стоят машины, но в радиусе 50 м от этого места нет никаких предупреждающих знаков, искусственных неровностей. Вывод однозначный – дорога небезопасна.На улице Чернышевского калитка есть, а пешеходный переход и предупредительные знаки отсутствуют. У другого входа знаки есть, но они находятся в кустах и их просто не видно. Эти два подхода находятся с другой стороны школы №7. Пешеходный тротуар частично отсутствует и нуждается в ремонте.У школ №11 и №15 проблемы примерно такие же, но здесь у центрального входа имеются все необходимые знаки, пешеходные переходы и искусственные неровности, а вот на других подходах к образовательным учреждениям они отсутствуют. Что также необходимо исправлять.У школы №32 на улице Верхняя Дуброва отсутствует пешеходный переход у центрального входа и соответствующие знаки. Уложенные здесь искусственные неровности изрядно поизносились, а тротуар по какой-то причине заканчивается на проезжей части. На подходе с улицы Благонравова отсутствует освещение, общественники собираются добиваться установки фонарей.Положительный пример – это подъезды к школе №9 и 23-й гимназии. За несколько лет здесь появился тротуар для высадки детей – ранее их высаживали буквально в грязь. Отремонтирован тротуар вдоль двух образовательных учреждений, установлены необходимые знаки и искусственные неровности, появилось освещение.Все недостатки, выявленные в ходе акции «Дорога к школе», направлены в мэрию и ГИБДД для их скорейшего устранения, сообщает пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ