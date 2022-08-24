Суздальские полицейские изъяли у жителя областного центра коноплю 20 августа сотрудники уголовного...

Суздальские полицейские изъяли у жителя областного центра коноплю20 августа сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Суздальскому району задержали 26-летнего жителя областного центра. В салоне автомобиля «ВАЗ», на котором передвигался задержанный, полицейские обнаружили рюкзак, предположительно, с наркосодержащими растениями.Согласно проведенному исследованию, в рюкзаке находилась конопля массой в высушенном виде более 25 граммов.По словам задержанного, растения он планировал переработать для личного потребления.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Суздальскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном хранении и перевозке растений, содержащих наркотические средства. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/