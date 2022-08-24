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Не пропустите в дневном выпуске "Вестей":Огонь наступаетОгонь все ближе, а дыма все больше. Владимирскую область накрыло смогом рязанских пожаров.Мост через РпеньСтроители Рпенского проезда пытаются нагнать темп. Когда планируется сдача самого сложного участка - моста?Забытые ремеслаИ художественное воспитание через декоративное искусство. Во Владимире появился необычный интерактивный музей.