В Гусь-Хрустальном в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, прокурорская проверка в городе Гусь-Хрустальный помогла выявить ряд нарушений. Несколько домов на улицах Северная, Чкалова и Транспортная подлежат сносу. Все строения признаны аварийными.Жильцы расселены, но никаких восстановительных работ не ведётся. Также нет ограничения для прохода внутрь домов. В строения могут попасть дети и люди без определённого места жительства.На данный момент исковое заявление передано в суд с требованием обязать городскую администрацию осуществить снос зданий. До момента сноса необходимо будет организовать ограничение доступа внутрь.