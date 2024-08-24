Подведены итоги операции «Автобус».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, была проведена операция «Автобус». Целью мероприятия было предотвратить ДТП и нарушения правил дорожного движения. Основное внимание было направлено на водителей автобусов, соблюдению нормативов и регулярному проведению технического осмотра.За время операции было выявлено 14 нарушений. В это число вошли управление транспортным средством с неисправностями, нарушение порядка страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей. Также были выявлены несоблюдения правил применения ремней безопасности и использования внешних световых приборов.Со всеми водителями была проведена разъяснительная беседа. Также сотрудники полиции призвали не садиться за руль в уставшем состоянии и во время болезни.