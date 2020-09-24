Во Владимире состоялось первое мероприятие масштабного роуд-шоу «КиберДрайв», которое посвящено вопросам защиты от цифровых угроз и хакерских атак и охватывает 60 городов России.

Во Владимире состоялось первое мероприятие масштабного роуд-шоу «КиберДрайв», которое посвящено вопросам защиты от цифровых угроз и хакерских атак и охватывает 60 городов России. Онлайн-семинар собрал представителей крупнейших коммерческих компаний и государственных организаций города. Открыло мероприятие выступление Александра Малявкина, директора по развитию бизнеса по информационной безопасности макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома». Он рассказал о том, как организация