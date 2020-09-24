В Гороховце знают, чем удивить гостей. Здесь из поколения в поколения передают секреты народных промыслов.

В это воскресенье - день туризма. Из-за пандемии жители России выбирают внутренние направления. Путешествуют по небольшим городам. В Гороховце знают, чем удивить гостей. Здесь из поколения в поколения передают секреты народных промыслов. Нашему корреспонденту Марии Городской они рассказали , как сделать куклу - подорожницу.Татьяна Мойкина из села Фоминки Гороховецкого района - руководитель кружков в местном Доме культуры. Приехала из Нижегородской области, шутит, что в село ее любовь позвала - супруг Татьяны родом отсюда. Обучать рукоделию жителей начала пять лет назад. Сначала свекровь привила любовь к этому делу. А уже затем Татьяне самой захотелось передавать эти знания другим жителям. Например, в Фоминках живет кукла-подорожница. Из поколения в поколение эта игрушка создается руками женщин.Татьяна Мойкина, руководитель клубных формирований Фоминского сельского дома культуры: «Женщины делают эту куклу, когда кого-то провожают в дорогу. Чтобы эта кукла была ангелом-хранителем в дороге, оберегла от всех бед, от несчастий. И чтобы вторая половинка женщины, которая сделала куклу, мужчина всегда знал, что его дома ждут. Чтоб у него дорожка шла к родимому порогу».Как сделать такую куклу, Татьяна узнала у пожилой соседки - оказалось, что правильно куклу не шить, а мотать.Татьяна Мойкина, руководитель клубных формирований Фоминского сельского дома культуры: «Раньше эти куклы знаете, как шились? Они шились из рванья и старья. Ткани не было. И, например, человек износил одежду, а надо ребенку куклу. Порвали эту одежду ручками, ниточкой замотали. И вот поэтому эти куклы называются мотанками. Но сейчас, конечно, мы не рвем ткань, чтобы это было эстетично и красиво, режем все ножницами. Но, однако ж, она называется мотанкой. Почему? Смотрите, видите у нее все замотано? Здесь совершенно ничего не шьется, только все мотается».По поверью, чтобы в куклу не вселился злой дух, ей не рисовали лицо, игрушка оставалась безликой. Маленькая куколка-колокольчик - дочка подорожницы.Алла Баранова, рукодельница: «Делаем вот из таких тряпочек. Три разных кружочка, три юбочки получаются. Ниточки закручиваем, заматываем».И получается такая прекрасная маленькая игрушка. Секреты мастерствапередают и детям, чтобы нить гороховецких рукодельниц не прерывалась.Мария Городская, Илья Хлудов."Вести-Владимир".