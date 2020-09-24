Допрос свидетелей обвинения продолжается. В Октябрьском районном суде прошло очередное заседание по делу экс-главврача ОКБ. Любовь Быкову обвиняют в получении взяток в крупном размере и

Допрос свидетелей обвинения продолжается. В Октябрьском районном суде прошло очередное заседание по делу экс-главврача ОКБ. Любовь Быкову обвиняют в получении взяток в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. По версии обвинения, бывший главный врач ОКБ обеспечила победу конкретной коммерческой фирмы в электронном аукционе на поставку компьютерного томографа. За