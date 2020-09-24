Пассажирка одного из автомобилей от удара вылетела на асфальт

ДТП на улице Чернышевского в Коврове произошло накануне около шести часов вечера. Фотографии с места аварии были выложены в ковровских подслушках. По предварительным данным, водитель Лада Иксрэй «проехался» сразу по трем автомобилям, припаркованным у тротуара. Сила первого удара пришлась на красную малолитражку. В ней сидела женщина. Дверь салона автомобиля была открыта. От удара пассажирка вылетела с сиденья на проезжую часть. Она была госпитализирована прибывшими на место происшествия медиками.В комментариях отмечаются, что на этом участке улицы аварии происходят очень часто. Виноваты в этом, по мнению жителей, сами автомобилисты, паркующиеся на Чернышевкого чуть ли не в три ряда. Ковровчане серьезно обеспокоены аварийностью участка – ведь рядом находятся школа и и два детских сада.Обстоятельства ДП и состояние пострадавшей уточняютсяФото и видео страницы "Вконтакте "Подслушано Ковров"