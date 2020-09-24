Придется демонтировать 25 таких незаконных конструкций только на про. Ленина.

Только на проспекте Ленина, одной из самых популярных улиц областного центра, обнаружили 25 нелегальных вывесок. То есть, они установлены без разрешения или с нарушениями. Так пояснили в мэрии города. Через месяц специальные службы пристцпят к их демонтажу. Отметим, что владельцев заранее предупредили о том, чтобы они устранили нарушения. Иначе конструкции будут снимать нанятые работники, которые не станут их особенно беречь. В списке незаконных вывесок есть и электронные табло, и панно разных размеров, и световые коробы. Абсолютное большинство конструкций принадлежит небольшим торговым точкам самых разных направлений - от продажи продуктов питания до мастерских и автошколы.