39-летний житель Собинского района длительное время добровольно перечислял деньги на содержание несовершеннолетней дочери. Однако с 2016 года он стал отлынивать от своей “родительской

39-летний житель Собинского района длительное время добровольно перечислял деньги на содержание несовершеннолетней дочери. Однако с 2016 года он стал отлынивать от своей “родительской обязанности”. Мужчина даже проигнорировал решение суда. Таким образом, за несколько лет нерадивый отец накопил 718 тысяч рублей долга перед собственным ребенком. Приставы приняли меры. Должнику запретили выезд за пределы страны, арестовали его