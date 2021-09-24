69-летний мужчина обвиняется в убийстве своей жены. Следствием установлено, что в день трагедии супруги были на даче в Юрьев-Польском районе. Они находились в нетрезвом состоянии. Между ними

69-летний мужчина обвиняется в убийстве своей жены. Следствием установлено, что в день трагедии супруги были на даче в Юрьев-Польском районе. Они находились в нетрезвом состоянии. Между ними возникла ссора. Женщина упрекнула мужа в чрезмерном употреблении алкоголя. В ответ разъяренный супруг ударил ее ножом в грудь. Пенсионерка скончалась. Позже допрошенные свидетели сообщили, что мужчина и раньше