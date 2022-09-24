Ольга Бузова считает, что отдавала себя не тем мужчинам.

Ольга Бузова считает, что отдавала себя не тем мужчинам.Медийность – палка о двух концах. На одном – популярность, любовь поклонников и значительные заработки, но на другом – дотошность хейтеров, которые с лупой и пинцетом собирают все твои неудачи в одну кучку.Вышла замуж за Дмитрия Тарасова? Через четыре года он убежал к молоденькой Анастасии Костенко. Стала героиней шоу "Замуж за Бузову"? Один из женихов предпочел деньги, а второй – влюбил в себя, чтобы продвинуть бизнес. Встретила Даву? Через год вся страна узнала от Ольги, что Манукян изменял ей и регулярно поднимал руку.На днях Ольга Бузова объяснила причины неудач в личной жизни. Певица считает, что проблема не в ней, а в попадавшихся ей мужчинах. "Часто отдавала себя не тем", – вздохнула Бузова, отмечая, что ее чистые и светлые намерения остались не востребованы.Эти откровения не могли остаться незамеченными. Пользователи интернета спустили с небес на землю Бузову, которая надела на себя белое пальто. Проблемы в личной жизни – заслуга самого этого человека, считает общественность."Ты так и будешь неудачницей в любви", – отметила блогер Лена Миро.Изворотливую лицемеркупопросили не "виноватить" всех и не выставлять себя "белой и пушистой". Только так получится преодолеть порочный круг выбора "не тех" и, наконец, порадовать поклонников новостями о новых отношениях.