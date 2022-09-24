Подразделение работает в обычном режиме.

Администрация ЗАТО Радужный опровергла информацию о проверках на выезде из города военнообязанных мужчин. Ранее в соцсетях появилось видеообращение военного комиссара В.М. Лебедева, который комментирует начавшуюся мобилизацию, которую подхватили региональные СМИ.«Военнообязанные граждане обязаны прибыть в три дня для уточнения данных и получения мобилизационного предписания. Выезд запасников без вклеенного мобизилационного предписания или повестки будет ограничен», - уточнил он.Местная мэрия разъясняет, что на контрольно-пропускном пункте города не будет организовано проверок военнообязанных мужчин. Указаний подобного характера в адрес специалистов, стоящих на КПП, не поступало. Подразделение работает в обычном режиме.«Вместе с тем необходимо отметить, что существует профессиональная специфика работы органов военного управления, которую необходимо учитывать при комментировании тех или иных заявлений и обращений руководителей этого уровня», - резюмировали в администрации ЗАТО Радужный.Добавим, что видеообращение военкома удалено.