Финансирование было выделено из федерального бюджета (это 43 миллиона рублей), консолидированного бюджета Владимирской области (781,8 миллиона рублей), а также дополнительных средств от религиозных организаций.

Во время подготовки к 1000-летию Суздаля были проведены активности по сохранению культурного наследия, включающие разработку проектов, ремонт и реставрацию 57 исторических объектов. Финансирование было выделено из федерального бюджета (это 43 миллиона рублей), консолидированного бюджета Владимирской области (781,8 миллиона рублей), а также дополнительных средств от религиозных организаций. Еще для сохранения ОКН в Музее деревянного зодчества, в Спасо-Евфимиевом монастыре, а также в ансамбле Рождественского собора и Архиерейского дома Владимиро-Суздальского музея-заповедника было выделено 40,5 миллиона рублей.С 2023 по 2024 годы были выполнены работы по реставрации 27 объектов культурного наследия. Среди них были обелиски Юрьев-Польской и Владимирской застав, Торговые ряды, здания бывших магистрата и мужской гимназии, бюст Д.М. Пожарского и памятник суздальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также колокольня, Святые ворота и трапезная палата Ризоположенского монастыря.Также было проведено восстановление здания бывшей конторы государственного опытного охотничьего хозяйства «Суздальское». Это здание не использовалось свыше 10 лет. За два последних года здание было отремонтировано, проведены новые коммуникации, территория была расчищена и огорожена. На эти цели потратили 50 миллионов рублей: 35 миллионов из областного бюджета, так как объект с 2022 года находится на балансе региона, и 15 миллионов из внебюджетных источников.Напомним, ранее мы писали, что