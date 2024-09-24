Чтобы помыться или хотя бы сполоснуть посуду, жители трех домов на Алябьева нагревают воду в кастрюлях и чайниках. Из крана здесь льется только холодная. Такие неудобства люди терпят больше

Чтобы помыться или хотя бы сполоснуть посуду, жители трех домов на Алябьева нагревают воду в кастрюлях и чайниках. Из крана здесь льется только холодная. Такие неудобства люди терпят больше месяца. Елена Тимофеева, жительница дома №19а Проблема в том, что у нас полетел бойлер – сломался, он в аварийном состоянии. Ремонтировать его некому, так как управляющая