Троллейбусы на автономном ходу могут появиться во Владимире в ближайшие три года. Об этом рассказал Дмитрий Наумов. В ходе пресс-конференции глава города отметил, что этот вид транспорта

Троллейбусы на автономном ходу могут появиться во Владимире в ближайшие три года. Об этом рассказал Дмитрий Наумов. В ходе пресс-конференции глава города отметил, что этот вид транспорта планируют запустить в районе привокзальной площади. Дмитрий Наумов, глава г. Владимира Это задача ближайших где-то минимум 3 лет. Но такую задачу мы перед собой поставили. Если у нас