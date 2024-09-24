Средняя школа №3 должна была быть отремонтирована к 2 сентября, но получилось что получилось. В пресс-службе прокуратуры рассказали об еще одном просроченном объекте. Контракты стоимостью 71

Средняя школа №3 должна была быть отремонтирована к 2 сентября, но получилось что получилось. В пресс-службе прокуратуры рассказали об еще одном просроченном объекте. Контракты стоимостью 71 миллион рублей между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района» и ООО «Фирма «ОРБИТА СЕРВИС» были заключены в начале апреля этого года. До 2 сентября подрядчик должен