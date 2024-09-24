Владимирцев штрафовали за разведение костров, сжигание сухой травы.

В 2024 году жителей Владимирской области оштрафовали на 1,2 млн рублей за нарушение пожарного режима. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Всего было вынесено 139 предупреждений.Владимирцев штрафовали за разведение костров, сжигание сухой травы. Отмечается, что сейчас в регионе сохраняется режим пожароопасности. Напомним, ранее мы писали, что площадь пожар на торфянике Владимирской области сократили до 1,6 га.Напомним, ранее мы писали, что