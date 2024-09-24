23 сентября не стало долгожительницы и ветерана труда Екатерины Степановны Романовой. Она умерла в возрасте 104 лет. Женщина до последнего сохраняла оптимизм и вела активный образ жизни,

23 сентября не стало долгожительницы и ветерана труда Екатерины Степановны Романовой. Она умерла в возрасте 104 лет. Женщина до последнего сохраняла оптимизм и вела активный образ жизни, рассказали в пресс-службе администрации Владимира. Екатерина Романова родилась в 1919 году в деревне Раменье Владимирской области (судя по всему, имеется ввиду деревня в Суздальском районе, но населенный пункт