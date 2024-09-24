Сегодня, 24 сентября, на территории кладбища Улыбышево во Владимире случился пожар. Загорелась трава, рассказали в пресс-службе министерства региональной безопасности. Спасателям удалось

Сегодня, 24 сентября, на территории кладбища Улыбышево во Владимире случился пожар. Загорелась трава, рассказали в пресс-службе министерства региональной безопасности. Спасателям удалось потушить пламя и не дать ему распространиться. Пожарные вновь напоминают, что пожарная опасность – чрезвычайная. Из-за сухой погоды небольшая искра способна привести к серьезному пожару. Во Владимирской области в последнее время произошло уже несколько