Кубок Губернатора Владимирской области по бильярдному спорту «Классик» начался 23 сентября. 150 спортсменов из Армении, Беларуси, Киргизии, а также из 18 регионов России будут бороться за

Кубок Губернатора Владимирской области по бильярдному спорту «Классик» начался 23 сентября. 150 спортсменов из Армении, Беларуси, Киргизии, а также из 18 регионов России будут бороться за бильярдными столами за право стать лучшими. Владимирскую область представят 12 команд. На открытии турнира губернатор Александр Авдеев сыграл первую партию в паре с владимирским спортсменом Антоном Виноградовым – трёхкратным