В камеру к рецидивистам садят маленького тощего невзрачного старичка. Зеки удивляются:
- Дед! А за что тебя к нам?
- За западло внучки, за западло.
- Да ну дед, не верим, а ну покажи!
- Не покажу, бить будете!
- Нет, дедуля, падлами будем, пальцем не тронем, автоитетом сделаем, только покажи, какое ж ты западло умеешь делать, что тебя к нам кинули!
- Ну хорошо, только не обижайтесь!
Берет дед веник, макает в парашу, стучит в окошко, окошко открывается, он сует туда веник и несколько раз проворачивает. Через минуту в камеру вламываются человек десять охранников со свирепыми лицами и дубинками, обводят взглядом камеру и говорят:
- А ну ка, дедок, отойди в сторонку!...
еще анекдот!