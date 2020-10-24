Скоро российских школьников ждет новое меню в столовых.

Скоро российских школьников ждет новое меню в столовых.Им перестанут подавать глазунью, окрошку и даже макароны по-флотски. Такую информацию на этой неделе предоставила "Российская газета". Запреты на данные блюда прописаны в проекте Санитарно- эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Более того ни в дорогом ресторане, ни в бюджетной столовой не должны подаваться блюда, приготовленные накануне. Все что не реализовано, на следующий день подавать запрещен.На кораблях Российского военного флота макароны по-флотски появились лишь в конце 19 века, до этого по уставу макароны были не положены. Ну мы вспомнили об этом не случайно - завтра Всемирный день макарон и отмечается он в день рождения знаменитого мореплавателя Христофора Колумба.