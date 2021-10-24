Муромская земля содержит в себе огромное количество древних загадок - заявляет охотник за тайнами и...

Муромская земля содержит в себе огромное количество древних загадок - заявляет охотник за тайнами и сталкер аномальных зон Дмитрий Савва. Наша съемочная группа отправилась вместе с ним в небольшую экспедицию. Подробности у нашего корреспондента Константина Миронова.В квартире у Дмитрия Саввы - настоящая лаборатория. Здесь есть все необходимые приборы для исследования аномальных явлений. На счету Дмитрия десятки экспедиций по всей территории страны- он проверяет достоверность местных легенд и сказаний. Никакой мистики, только реальные факты, говорит исследователь, и в каждой экспедиции прежде всего безопасность группы.Дмитрий Савва исследователь паранормальных явлений: «Смотрим о безопасности, берем с собой оружие, чтобы защитится от диких животных, потому что это лес. А из Исследовательского - это самое базовое. Это тепловизор, он позволяет смотреть даже ночью и понять кто бродит, ходит на расстоянии. Часто берем металлоискатель, в случаи таких интересных мест, чтобы их локально исследовать».Наша съемочная группа отправилась в Муромские леса на поиски меча Ильи Муромца. Дмитрий считает - это оружие было обнаружено в 30 годы прошлого века. Но люди нашедшие меч, побоялись ответственности и избавились от него, выкинув в болото.Дмитрий Савва исследователь паранормальных явлений: «Надо не забывать о очевидцах, которые указывают на места. Но какие-то косвенные моменты с помощью металлоискателя могут указать на правильную точку места поиска. Поэтому это один из самых важных приборов».Свои поиски Дмитрий ведет не в одиночку. На данный момент создан целый исследовательский проект- Муромский треугольник, включающий в себя заинтересованных людей из Нижегородской, Рязанской и Владимирской областей, со штабом в городе Муроме. Здесь, по словам Дмитрия, более 80 аномальных явлений, которые только предстоит исследовать.Дмитрий Савва исследователь паранормальных явлений: «Зона для исследования очень большая. Еще когда сюда приезжал Вадим Чернобров - главный уфолог страны, он тогда на лекции сказал, что эта зона является белым пятном для исследователей. То есть здесь еще, как не странно, хотя находится очень близко от Москвы, но это место пропустили, и здесь достаточно мало что-то исследовали».Исследователям из группы "Муромский треугольник", как сообщает Дмитрий Савва, уже удалось найти родник Ивана Грозного. На нем, по преданию, исцелились кони царя при походе на Казань. В планах, создание художественного сериала, основанного на исторических загадках минувших лет. Константин Миронов, Егор Герасимов Вести Владимир.