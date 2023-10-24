Областной Дворец культуры и искусства стал площадкой для первого Всероссийского фестиваля детского и семейного кино «Киноперемена». На мероприятие пришли более 10 тысяч зрителей, сообщили
Областной Дворец культуры и искусства стал площадкой для первого Всероссийского фестиваля детского и семейного кино «Киноперемена». На мероприятие пришли более 10 тысяч зрителей, сообщили в пресс-службе правительства 33-его региона. 22 октября церемонию закрывали: народный артист России Валерий Баринов, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, народная артистка России Ольга Прокофьева. Фестиваль интересен