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<a href="https://33live.ru/novosti/24-10-2023-snyatyj-vo-vladimire-film-poluchil-specpriz-na-kinofestivale.html" target="_blank">Снятый во Владимире фильм получил спецприз на кинофестивале</a> - Областной Дворец культуры и искусства стал площадкой для первого Всероссийского фестиваля детского и семейного кино «Киноперемена». На мероприятие пришли более 10 тысяч зрителей, сообщили