Владимирских добровольцев проводили на службу в зону СВО. Андрею Сидорову – 54 года. Идти на спецоперацию для него не впервой. Первый контракт был подписан во время Грузино-Абхазского

Владимирских добровольцев проводили на службу в зону СВО. Андрею Сидорову – 54 года. Идти на спецоперацию для него не впервой. Первый контракт был подписан во время Грузино-Абхазского конфликта, второй — в связи с событиями в Чечне. Как рассказывает боец, с момента объявления специальной военной операции в 2022-м хотел снова встать на защиту своей Родины. Андрей,